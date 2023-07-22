تونس تؤكّد رفضها التام تدنيس المصحف الشريف تحت مُبرر حريّة التّعبير

الوكيل الاخباري - أكدت تونس رفضها التام تدنيس المصحف الشريف باسم حق التظاهر وتحت مبرر حرية التعبير، ووصفت ما يحدث بـ "الأعمال الشنيعة".



ودعت تونس في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مساء أمس الجمعة، كل دول العالم لاحترام المقدسات حتى لا تتكرر هذه الجرائم التي تتعارض مع قيم التعايش والتسامح.



وجاء في البيان "مرة أخرى يتم التعدي الصارخ والاستفزاز البغيض لمشاعر المسلمين بتدنيس المصحف الشريف باسم حق التظاهر وتحت مبرر حرية التعبير" .

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