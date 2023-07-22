السبت 22-07-2023
الوكيل الاخباري

وزير الخارجية البريطاني يؤجل زيارته لبكين بعد تواري نظيره الصيني عن الأنظار

تحذير صارم من التربية بشأن امتحان التوجيهي

ارتفاع حجم التداول الأسبوعي في بورصة عمّان 2.8%

مقتل ستة مهاجرين اصطدم قاربهم بالصخور قبالة المغرب

دعوة لإنشاء هيئة مستقلة للبحث العلمي في الأردن

تراجع إجمالي الطاقة التي باعتها شركة الكهرباء الوطنية خلال 6 أشهر

هل سترتفع أسعار الأرز في الاردن ؟

البيت الأبيض يعلق على تواري وزير الخارجية الصيني عن الأنظار

الخارجية السودانية تشترط إخلاء المرافق العامة للقبول بهدنة جديدة

أردوغان يطلق تصريحات هامة عن مصر

السبت، 22-07-2023 08:57 ص

تونس تؤكّد رفضها التام تدنيس المصحف الشريف تحت مُبرر حريّة التّعبير

2


الوكيل الاخباري - أكدت تونس رفضها التام تدنيس المصحف الشريف باسم حق التظاهر وتحت مبرر حرية التعبير، ووصفت ما يحدث بـ "الأعمال الشنيعة".

ودعت تونس في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مساء أمس الجمعة، كل دول العالم لاحترام المقدسات حتى لا تتكرر هذه الجرائم التي تتعارض مع قيم التعايش والتسامح.

وجاء في البيان "مرة أخرى يتم التعدي الصارخ والاستفزاز البغيض لمشاعر المسلمين بتدنيس المصحف الشريف باسم حق التظاهر وتحت مبرر حرية التعبير" .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
64bb6aa642360427a62c0ee8

مقتل ستة مهاجرين اصطدم قاربهم بالصخور قبالة المغرب

64bb665842360425b37ffadb

البيت الأبيض يعلق على تواري وزير الخارجية الصيني عن الأنظار

6

الخارجية السودانية تشترط إخلاء المرافق العامة للقبول بهدنة جديدة

7202317141853888530581

أردوغان يطلق تصريحات هامة عن مصر

6

اليونان تستعد لأشد الأيام حرا منذ 50 عاما

64bb5d994236040b603801e8

الجيش الروسي يضرب 10 تجمّعات لقوات كييف في زابوروجيه