تونس.. تمديد حبس القيادي في النهضة على العريّض 4 أشهر

الوكيل الاخباري- مدد القضاء التونسي الإيقاف التحفظي بحق القيادي في "حركة النهضة" علي العريض، مدة 4 أشهر إضافية، بقضية "شبكات التسفير إلى بؤر الإرهاب"، وفق ما قالت وسائل إعلام تونسية اليوم الأحد.

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وقالت إذاعة "موزاييك أف أم" ، إن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، المكلف بالبحث في القضية المتعلقة بـ"شبكات التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب"، قرر تمديد الإيقاف التحفظي بحق العريض مدة أربعة أشهر إضافية.



وكان قاضي التحقيق قد أمر في 19 ديسمبر الماضي بحبس العريض لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد مرتين لمدة 4 أشهر، للاشتباه في أنه أرسل شبانا للقتال في سوريا، وذلك بعد ساعات من التحقيق معه.



ونفى حزب النهضة في بيان أصدره لدى حبس العريض، اتهامه بالإرهاب، ووصف القرار بأنه هجوم سياسي على الحزب، مطالبا بإطلاق سراحه.

روسيا اليوم