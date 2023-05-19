سعيد: نرفض أن نكون ضحايا لنظام عالمي جديد لا نشارك في إرسائه وترتيبه

الوكيل الإخباري - رحب الرئيس التونسي قيس سعيد بعودة سوريا إلى الجامعة العربية وإحباط مؤامرة تفتيتها، مؤكدا "أننا نرفض أن نكون ضحايا لنظام عالمي جديد لا نشارك في إرسائه وترتيبه".



وفي كلمة خلال الدورة الـ32 للقمة العربية، شدد على أن "تونس ثابتة على مواقفها على استقلال قرارها الوطني، وثابتة على عدم الانخراط في أي تحالف ضد آخر كما ينص على ذلك دستورها، وشعبها مصر على مبدأ المساواة بين الدول".

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ورأى أن "التحديات التي نواجهها كبيرة ولا شك أننا نشترك في نفس الإرادة من أجل رفعها وتخطيها وأولى هذه التحديات هو الحفاظ على دولنا لأن هناك من يعمل على إسقاطها حتى تغيب المؤسسات وتعم الفوضى والاقتتالات الداخلية".



وأضاف: "نرحب بعودة سوريا إلى أحضان الجامعة العربية وإحباط مؤامرة تفتيتها"، مشيرا إلى أن "الشعب السوري دفع الثمن غاليا حتى تبقى سوريا دولة واحدة".



وأعرب سعيد عن أمله في أن تحل "أزمات ليبيا واليمن والسودان"، لافتا إلى أنه "لدينا من الإمكانات ما يكفي لتحقيق أهدافنا من دون أي إملاءات من الخارج".

RT