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الإثنين، 03-01-2022 01:37 م

جامعة الدول العربية تدعو المجتمع الدولي إلى التدخل للإفراج عن الأسير أبو هواش

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الوكيل الإخباري-دعت جامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي، إلى التدخل العاجل للإفراج الفوري عن الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام لليوم 140 على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري.

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وقالت الجامعة العربية، في بيان، "إن الأسير أبو هواش، دخل مرحلة الخطر ويتعرض لغيبوبة متقطعة نتيجة إضرابه عن الطعام، وصحته تتراجع بشكل ملحوظ، ويواجه خطر الموت المفاجئ".


وطالبت المؤسسات الدولية والإقليمية والحقوقية والإنسانية، التدخل العاجل للإفراج الفوري عن الأسير أبو هواش.


كما طالبت بإلزام سلطات الاحتلال باحترام وتطبيق القانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، لوضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين وتعرية الإجراءات القضائية والعسكرية الممارسة من قبل قوات الاحتلال.

 

بترا

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