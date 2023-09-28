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الخميس، 28-09-2023 11:10 ص

جمهورية ناغورنو كاراباخ تعلن حل مؤسساتها اعتباراً من بداية العام المقبل

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الوكيل الإخباري - قالت السلطات الأرمنية بمنطقة ناغورنو كاراباخ، اليوم (الخميس)، إن رئيس الجمهورية المعلنة من جانب واحد سامفيل شهرامانيان وقع مرسوماً بحل جميع مؤسسات الدولة اعتباراً من 1 يناير (كانون الثاني) 2024.

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ووفقاً للمرسوم، فإن الجمهورية المعلنة من جانب واحد لن يكون لها وجود بداية من ذلك اليوم، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.


سيُسدَل بذلك الستار على 3 عقود من الحكم الذاتي المدعوم من أرمينيا لناغورنو كاراباخ، وهي جيب ذو غالبية أرمنية، يقع ضمن حدود أذربيجان المعترف بها دولياً.

 

وجاء في المرسوم أن على السكان أن «يتعرفوا على شروط إعادة الاندماج» التي طرحتها أذربيجان، واتّخاذ «قرار فردي ومستقل» بشأن إن كانوا سيبقون. كما لفت شهرمانيان إلى أن اتفاقاً تم التوصل إليه مع أذربيجان سيضمن «مروراً حراً وطوعياً ومن دون عراقيل» لجميع الراغبين في المغادرة.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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