انقطاع الكهرباء عن محافظة سورية لليوم الثالث بسبب خفض تركيا لمياه الفرات

الوكيل الإخباري- أعلنت محافظة الحسكة السورية أن حبس تركيا لمياه نهر الفرات أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة لليوم الثالث على التوالي.

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وقال المكتب الصحفي للمحافظة إن الحسكة تعاني من عدم وصول الكهرباء من سد الطبقة وتوقف محطات التوليد الكهربائي فيه عن العمل، نتيجة انخفاض مناسيب المياه بشكل كبير، بسبب حبسها من قبل الأتراك .



وأوضحت المحافظة أن "ما يتم إنتاجه من كهرباء في محطة توليد السويدية يخصص للخطوط الكهربائية المستثناة التي تغذي القطاع الخدمي من مستشفيات ومطاحن ومخابز ومياه"



وكان عدد من الناشطين أطلقوا حملة شعبية بعنوان "أطلقوا حصة سوريا من مياه نهر الفرات" لمطالبة المجتمع الدولي بالتحرك، وقالوا إن المنطقة ستواجه قريبا خطر انحسار مياه البحيرات نتيجة قطع مياه نهر الفرات من تركيا، وهو ما سيوقف خدمات الكهرباء والماء.

وبدأت تركيا بخفض منسوب تدفق المياه عبر نهر الفرات إلى سوريا منذ ديسمبر الماضي، رغم التحذيرات من كارثة تؤدي إلى إخراج مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية من الاستثمار، وانقطاع التيار الكهربائي، وحتى مياه الشرب.

المصدر: روسيااليوم