جولة لوزيرة الخارجية السودانية بشأن سد النهضة

الوكيل الإخباري- غادرت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، اليوم الخميس، العاصمة الخرطوم متوجهة إلى مدينة أبوجا عاصمة نيجيريا في جولة إفريقية، وذلك لكسب التأييد لموقف بلادها بشأن سد النهضة الإثيوبي.



وذكرت الخارجية السودانية في بيان أن المهدي تترأس وفداً دبلوماسياً وقانونياً وفنياً في هذه الجولة.

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وأشارت إلى أن الهدف من وراء هذه الجولة هو كسب تأييد موقف السودان الذي يدعو إلى ضرورة التوصل إلى إتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.



وأكدت على أن هذه الجولة تأتي في "إطار حرص السودان على تكثيف التواصل مع القادة الأفارقة في الأولوية المتقدمة التي تشغل السودان وتقديم موقفه.



المصدر- سكاي نيوز

