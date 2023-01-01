جيش كوريا الشمالية يستلم 30 راجمة تطلق قذائف برؤوس نووية تكتيكية

الوكيل الاخباري- قامت الصناعة الكورية الشمالية، بالتزامن مع الجلسة الكاملة السادسة للجنة المركزية لحزب العمال الكوري، بتسليم القوات المسلحة 30 راجمة تطلق قذائف من عيار 600 مم برؤوس نووية تكتيكية.



وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن زعيم البلاد كيم جونغ أون ألقى كلمة في حفل تسليم هذه المعدات العسكرية للقوات المسلحة، أشار فيها إلى أن هذه الأسلحة "تتمتع بقدرة عالية على تجاوز التضاريس الأرضية، والقدرة على المناورة العالية، والقدرة على الهجوم الدقيق المفاجئ والسريع".



وشدد الزعيم كيم جونغ أون، على أن مدى إصابة هذه الراجمات يشمل كل أراضي كوريا الجنوبية، وهي تستطيع إطلاق قذائف برؤوس نووية تكتيكية.

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روسيا اليوم