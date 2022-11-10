حادثة غريبة في الانتخابات الأميركية.. إعادة انتخاب سياسي متوفٍ

الوكيل الاخباري - أفادت تقارير إخبارية بأن نائبا أميركيا توفي الشهر الماضي، أعيد انتخابه مجددا بغالبية ساحقة عضوا في برلمان ولاية بنسلفانيا.

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وتوفي الديمقراطي توني ديلوكا الذي يمثل إحدى ضواحي مدينة بيتسبورغ في برلمان الولاية في 9 أكتوبر عن عمر ناهز 85 عاما، لكن الأوان كان قد فات لإزالة اسمه من القوائم الانتخابية.



واستعاد ديلوكا مقعده بنسبة 85 بالمئة من الأصوات مع فرز 98 بالمئة منها.

وسوف يتم إجراء انتخابات خاصة بالمقعد لتحديد من سيشغله، حسبما ذكرت "فرانس برس".



وقال الحزب الديمقراطي في بنسلفانيا على تويتر: "بينما نشعر بالحزن الشديد لفقدان النائب توني ديلوكا، نحن فخورون برؤية الناخبين يواصلون إظهار ثقتهم به والتزامه بالقيم الديمقراطية من خلال إعادة انتخابه بعد وفاته".

سكاي نيوز