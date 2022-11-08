ترامب: ترقبوا إعلانا كبيرا جدا في 15 نوفمبر

الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، ليل الاثنين الثلاثاء، إنه سيعلن أمرا كبيرا جدا في الـ 15 من نوفمبر الجاري.

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وجاءت تصريحات ترامب عشية انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، الثلاثاء، التي أعادته بقوة إلى المشهد السياسي، حيث يدعم مرشحي الحزب الجمهوري في انتخابات الكونغرس ومناصب حكام الولايات، في مواجهة مرشحي الحزب الديمقراطي.



وألقى ترامب بحديثه خلال تجمع انتخابي لأنصاره في ولاية أوهايو، في اليوم الأخير للحملات الانتخابية قبل يوم التصويت الثلاثاء.



وقال ترامب: "سألقي إعلانا كبيرا يوم الثلاثاء 15 نوفمبر في (مقر إقامته) في مار إيه لاغو بولاية فلوريدا"، وقوبل الأمر بهتاف من طرف أنصاره.



ولم يخض الرئيس الأميركي السابق في التفاصيل أكثر من ذلك، مكتفيا بالقول: "لا نريد شيئا يصرف نظرنا عن أهمية الغد (يوم انتخابات التجديد النصفي)".

سكاي نيوز