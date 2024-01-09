حادث أمني خطير في البيت الأبيض

الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الأمريكية أنها أوقفت قرب البيت الأبيض سائق سيارة اصطدم بسياج المقر الرئاسي، دون أن يتضح ما إذا كان الأمر مجرد حادث مروري عرضي أم متعمدا.

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وأوضح جهاز "الخدمة السرية" المولج خصوصا حماية الرئيس وكبار مسؤولي الدولة، أمس الاثنين، إن الرئيس جو بايدن لم يكن في البيت الأبيض عند حدوث الواقعة.



وقال المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية أنتوني غوغليلمي في منشور على منصة "إكس" إنه "قبل الساعة السادسة مساء بقليل (23:00 ت غ)، اصطدمت سيارة ببوابة خارجية لمجمّع البيت الأبيض".



وأضاف "تم احتجاز السائق ونجري تحقيقا حول سبب الحادث وطريقة حدوثه"، لافتا إلى أن الرئيس بايدن كان خارج واشنطن عند وقوع الحادثة.



وفي السنوات الأخيرة شهد البيت الأبيض سلسلة اقتحامات ومحاولات اقتحام وعمليات تسلل، مما دفع بالسلطات لأن تبني حوله في 2020 حاجزا معدنيا أطول وأكثر متانة.



