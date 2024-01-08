"ذا هيل": اتفاق تمويل الحكومة الأمريكية لم يشمل أي مساعدات لكييف

الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "ذا هيل" أن أعضاء الكونغرس الأمريكي توصلوا إلى اتفاق لتمويل الحكومة الفيدرالية لعام 2024، لا يشمل أي مساعدات إضافية لأوكرانيا.



ووفقا للصحية تم تصميم هذه الاتفاقية مع الأخذ بعين الاعتبار الحدود القصوى واتفاقيات الإنفاق الجانبية التي تم التوصل إليها في صفقة حدود الديون العام الماضي، في خطوة تضمن تجنب الإعلاق الجزي للحكومة.

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وبحسب رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، فإن إجمالي الميزانية المتفق عليها بلغ 1.590 مليار دولار، منها 886 مليار دولار مخصصة للدفاع و704 مليارات دولار للأغراض الأخرى.

وكان أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان مكتوب نشره البيت الأبيض، توصل ممثلي الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس إلى اتفاق بشأن إقرار موازنة الحكومة الفيدرالية لعام 2024.

RT