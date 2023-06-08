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الخميس، 08-06-2023 04:31 م

حاكم بيلغورود الروسية: هجوم بالمسيرات على تجمعين سكنيين

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الوكيل الإخباري - قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية، اليوم (الخميس)، في بيان على «تليغرام» إن تجمعين سكنيين في المنطقة تعرضا لهجوم بطائرات مسيرة، وفقاً لوكالة «رويترز».

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وتعرضت بيلغورود التي تقع على الحدود الروسية المتاخمة لمنطقة خاركيف الأوكرانية لهجمات متكررة على مدى الأسابيع القليلة الماضية.

وكشف حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، أمس (الأربعاء)، أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت منطقة بيلغورود الحدودية الروسية أكثر من 500 مرة خلال 24 ساعة، حيث أطلقت 460 قذيفة على منطقة بلدية شيبيكينو.


وأضاف: «تم إطلاق نحو 460 وحدة من الذخائر المختلفة على منطقة بلدية شيبيكينو، وألقت طائرات مسيرة 26 عبوة ناسفة، دون وقوع إصابات»، بحسب وكالة أنباء «تاس» الروسية. وقال جلادكوف إن «معظم الهجمات، في بلدة شيبيكينو، تم شنها على مناطق سكنية».

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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