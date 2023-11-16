الخميس 16-11-2023
الوكيل الاخباري
 

إصابة 5 إسرائيليين في عملية جنوب القدس

الحكومة : استطعنا تلبية مناجاة أم لطفلين أردنيين في غزة

السعودية تدين استهداف الاحتلال لمحيط المستشفى الميداني الأردني في غزة

الخارجية الصينية تكشف تفاصيل لقاء استمر 4 ساعات بين شي جين بينغ وبايدن

مبيضين: نقف في خندق الامة والدفاع عن فلسطين والأهل في غزة

بيان صادر عن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

موقع أكسيوس يكشف تفاصيل حول صفقة الأسرى بين المقاومة والاحتلال

جيش الاحتلال يزعم تدمير منزل هنية وينشر فيديو

شرط صادم من بايدن لوقف الحرب على غزة

قصف إسرائيلي يستهدف بيت لاهيا وحي الزيتون

عاجل

إصابة 5 إسرائيليين في عملية جنوب القدس

الخميس، 16-11-2023 08:11 ص

حدث أمني أمام سفارة إسرائيل بطوكيو

eeee


الوكيل الاخباري -  أوقفت الشرطة اليابانية رجلا بعد اصطدام سيارة بحاجز قرب السفارة الإسرائيلية في طوكيو، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس.

وأظهرت مشاهد بثتها قنوات تلفزيونية سيارة صغيرة داكنة اللون وقد اصطدمت بحاجز عند تقاطع طرق يبعد حوالي 100 متر من مبنى السفارة، في نيبانتشو، حي شيودا، طوكيو، في حين أفادت وسائل إعلام عن إصابة شرطي بجروح طفيفة من جراء هذا الاصطدام.

وألقت إدارة شرطة العاصمة القبض على المشتبه به، وهو في الخمسينيات من عمره، يعتقد أنه عضو في جماعة يمينية، كان يقود السيارة، وتقوم بالتحقيق في تفاصيل الحادث.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11

الخارجية الصينية تكشف تفاصيل لقاء استمر 4 ساعات بين شي جين بينغ وبايدن

233200

زيلينسكي يعارض تجميد النزاع مع روسيا

6555b5d34c59b762cc79c3a1

الولايات المتحدة تحذر إسرائيل من انتهاك اتفاق الإعفاء من التأشيرة

628a26b74c59b77bbb340c27

السعودية توضح سبب منعها دخول مسافرين أفارقة إلى البلاد

download

مصرع 11 شخصا على الأقل بحريق شمال الصين -فيديو

1120231162641543086540

ماكرون يغرد باللغة العبرية دعما لإسرائيل

أخبار متعلقة
6546135d423604158f7df62f

الجيش الباكستاني يعلن تصفية 9 مسلحين وإحباط هجوم على قاعدة جوية في البنجاب

image (13)

الشرطة الألمانية تطلق النار على شاب يحمل سكيناً

99

المتهم بإنهاء حياة طفل في أميركا يدافع عن براءته

زززز

فيديو - قتلى وجرحى بعملية إطلاق نار في ولاية أمريكية

383221

قتيلان وجريحان على الأقلّ بضربات روسية في جنوب أوكرانيا

652f85194c59b70f16745c38

إسرائيل.. إغلاق طرق ونشر 1500 عنصر شرطة تحضيرا لزيارة بايدن