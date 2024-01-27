حرائق الغابات في كولومبيا أتت على أكثر من 17 ألف هكتار

الوكيل الإخباري - أتت حرائق غابات على أكثر من 17 ألف هكتار في كولومبيا منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، وفق ما أعلنت السلطات أمس الجمعة، فيما تواجه البلاد أكثر أشهر يناير (كانون الثاني) حرا منذ عقود.

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وسُجِّل أكثر من 340 حريقا في تلك الفترة مهدت لها فترات طويلة من الجفاف ودرجات حرارة مرتفعة قياسية وظاهرة النينيو المناخية وفق ما قالت وزيرة البيئة سوزانا محمد، مضيفة أن 26 حريقا ما زالت مشتعلة.



ومنذ الاثنين الماضي، تكافح كولومبيا حرائق عدة قرب العاصمة، بما فيها حرائق في الجبال المطلة على بوغوتا، ونصحت السلطات السكان الذين يعيشون في محيط المناطق المتضررة بتجنب الخروج بسبب سوء نوعية الهواء.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الوزيرة قولها في مؤتمر صحفي: «اليوم، هناك حريق في نيفادا ديل كوكوي»، وهي محمية طبيعية تقع على مسافة نحو 250 كيلومترا شمال شرق العاصمة بوغوتا.



وأضافت الوزيرة أن ألسنة اللهب كانت عند نقطة مرتفعة جدا في المحمية وبالتالي أرسلت مروحية لتقييم الوضع.

الشرق الأوسط