السبت 30-12-2023
الوكيل الاخباري
 

المقاومة تكشف مصير 20 جندياً بغزة

الدويري يعلق على فيديو الشهيد الساجد

استشهاد فلسطيني بالخليل والاحتلال يطلق النار على سائق مركبة

حملة لتنظيف جوف البحر في العقبة

المقاومة الفلسطينية تستهدف الجيش الإسرائيلي بالشيخ رضوان وخان يونس

اختتام مؤتمر "توجيه الإنتاج العلمي في الجامعات"

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة الى 21672 شهيداً

اصابة اسرائيلي بعملية دهس في الخليل واستشهاد المنفذ

الصحة: خلو المملكة من متحور كورونا "جي إن 1"

4 شهداء بقصف قرب المستشفى الأوروبي بخان يونس

عاجل

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة الى 21672 شهيداً

السبت، 30-12-2023 04:32 م

مدفيديف يكتب توقعات ساخرة لعام 2024

658ff8084236042e992030cd


الوكيل الإخباري - كتب دميتري مدفيديف مجددا توقعات ساخرة لعام 2024، تتضمن صدور مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس الأمريكي جو بايدن ووضعه في قائمة المطلوبين.

اضافة اعلان


وتضمنت توقعات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي كذلك، انتخاب دونالد ترامب المحكوم عليه بالسجن 99 عاما رئيسا للولايات المتحدة، واستيلاء غودزيلا (Godzilla- وحش عملاق خيالي) على السلطة في اليابان وإحياء المومياء لمخلوق فضائي في القواعد العسكرية الأمريكية.

وأشار مدفيديف إلى أنه ساهم قبل عام في وضع توقعات أكثر سخافة وغرابة للمستقبل.


وقال: "هم يكتبون بسخط لماذا لا تتم التوقعات؟ ولكن هل هي لا تحدث فعلا؟ ألم يقل شولتس إن ألمانيا تدفع عشرة أضعاف ثمن الغاز عما كانت عليه من قبل؟. ألم يصبح إيلون ماسك رئيسا للولايات المتحدة، إن لم يكن بالمنصب، فبالنفوذ (رغم أنه لا يحق له أن ينتخب للرئاسة، لأنه ولد في إفريقيا)؟. ألم تستعد بولندا للاستيلاء على جزء من أوكرانيا، وإيرلندا الشمالية للانفصال عن بريطانيا؟".

 

ويرى مدفيديف، أن كل الأمور السخيفة والغريبة في حياتنا قد أصبحت حقيقة تقريبا وتستمر في التحقق.


وتوقع مدفيديف، مازحا كذلك، حدوث تأميم المجمع الصناعي العسكري بدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا "بهدف التبرع لاحقا بكل المنتجات العسكرية لنظام كييف الحردان للمحافظة على قدراته العسكرية" وتخصيص قرض مشترك لأوكرانيا من قبل الدول الغربية بمبلغ 25.5 تريليون دولار أمريكي (أي ما يعادل حجم الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي على أساس تعادل القوة الشرائية).


وقال مدفيديف متوقعا: "وستتم حتما سرقة هذا القرض خلال 24 ساعة من قبل النظام الحاكم في كييف بمشاركة هانتر بايدن. وسيتم حل قوات الشرطة النظامية في جميع دول الاتحاد الأوروبي مع نقل مهامها إلى أنصار بانديرا الأوكرانيين والألمان، مع مراعاة التعاون المشترك بينهما". "التجربة التاريخية".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
659004dd4c59b70da0609695

الدفاع الروسية: تحييد 660 جنديا أوكرانياً خلال يوم

65900c254c59b7020d706a92

مسؤول مصري يرجح إعادة السفراء بين طهران والقاهرة قريبا

658ffed742360441e86673b7

مقتل طفل في قصف أوكراني على مقاطعة بريانسك الروسية

WhatsApp-Image-2023-12-26-at-18.01.50

طيران الاحتلال يستهدف سيارة مدنية جنوب لبنان

658fef7d4c59b7169c1e3620

مجلة أمريكية تكشف المواقع التي استهدفتها الضربة الصاروخية الروسية الأخيرة

ر

الاحتلال يجدد قصف بلدات في جنوب لبنان

أخبار متعلقة
658929714c59b71a2f1b3e94

ضابط مخابرات أمريكي: "الناتو" خسر هيبته ولن يصمد في أي حرب مباشرة مع الجيش الروسي

image (1)

أوكرانيا تستدعي مواطنيها الذكور في الخارج للانضمام إلى القتال ضد روسيا

_123148709_b77ceec6-2550-4d1b-ab10-613de569049b (1)

كندا تشتري 11 طائرة مسيرة حربية بقيمة 1.87 مليار دولار

657a9bed4c59b72ef62d8204

مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون ضخم للسياسة الدفاعية

WhatsApp Image 2023-12-09 at 3.20.09 PM

الرئيس الروسي يشيد بالعزلة الاقتصادية لبلاده

image (8)

انتهاء التحذير من تسونامي في ساحل غرب اليابان