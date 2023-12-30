مدفيديف يكتب توقعات ساخرة لعام 2024

الوكيل الإخباري - كتب دميتري مدفيديف مجددا توقعات ساخرة لعام 2024، تتضمن صدور مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس الأمريكي جو بايدن ووضعه في قائمة المطلوبين.

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وتضمنت توقعات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي كذلك، انتخاب دونالد ترامب المحكوم عليه بالسجن 99 عاما رئيسا للولايات المتحدة، واستيلاء غودزيلا (Godzilla- وحش عملاق خيالي) على السلطة في اليابان وإحياء المومياء لمخلوق فضائي في القواعد العسكرية الأمريكية.



وأشار مدفيديف إلى أنه ساهم قبل عام في وضع توقعات أكثر سخافة وغرابة للمستقبل.



وقال: "هم يكتبون بسخط لماذا لا تتم التوقعات؟ ولكن هل هي لا تحدث فعلا؟ ألم يقل شولتس إن ألمانيا تدفع عشرة أضعاف ثمن الغاز عما كانت عليه من قبل؟. ألم يصبح إيلون ماسك رئيسا للولايات المتحدة، إن لم يكن بالمنصب، فبالنفوذ (رغم أنه لا يحق له أن ينتخب للرئاسة، لأنه ولد في إفريقيا)؟. ألم تستعد بولندا للاستيلاء على جزء من أوكرانيا، وإيرلندا الشمالية للانفصال عن بريطانيا؟".

ويرى مدفيديف، أن كل الأمور السخيفة والغريبة في حياتنا قد أصبحت حقيقة تقريبا وتستمر في التحقق.



وتوقع مدفيديف، مازحا كذلك، حدوث تأميم المجمع الصناعي العسكري بدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا "بهدف التبرع لاحقا بكل المنتجات العسكرية لنظام كييف الحردان للمحافظة على قدراته العسكرية" وتخصيص قرض مشترك لأوكرانيا من قبل الدول الغربية بمبلغ 25.5 تريليون دولار أمريكي (أي ما يعادل حجم الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي على أساس تعادل القوة الشرائية).



وقال مدفيديف متوقعا: "وستتم حتما سرقة هذا القرض خلال 24 ساعة من قبل النظام الحاكم في كييف بمشاركة هانتر بايدن. وسيتم حل قوات الشرطة النظامية في جميع دول الاتحاد الأوروبي مع نقل مهامها إلى أنصار بانديرا الأوكرانيين والألمان، مع مراعاة التعاون المشترك بينهما". "التجربة التاريخية".

RT