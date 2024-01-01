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الإثنين، 01-01-2024 09:00 ص

كيم جونغ أون يهدد بتدمير واشنطن

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الوكيل الإخباري - أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن بلاده "ستوجه دون تردد ضربة ساحقة وتدمر عواصم العدو" إذا اختارت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية طريق المواجهة العسكرية ضد كوريا الشمالية.

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ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية، تصريحات كيم جونغ أون في اجتماع بمناسبة العام الجديد مع قادة الجيش الكوري الشمالي: "قال الرفيق كيم جونغ أون إنه مع التقدم المستمر لثورتنا، فإن المؤامرات من قبل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التي تحاول عرقلتها ستزداد حدة، مشددا على أنه يجب على جيشنا أن يحبط استفزازات العدو بلا رحمة. وإذا اختار خصومنا مواجهة عسكرية ضد الجمهورية، ينبغي دون أدنى تردد، توجيه ضربة ساحقة وتدمير عواصم العدو، وذلك باستخدام ترسانة كاملة من الوسائل فائقة القوة".


وأعرب زعيم كوريا الديمقراطية عن ثقته في أن عام 2024 سيكون "ذروة تعزيز الاستعدادات للحرب".


وأضافت الوكالة: "قام الرفيق كيم جونغ أون مرة أخرى بتحليل الوضع الخطير في شبه الجزيرة الكورية بالتفصيل، حيث أصبح احتمال وقوع اشتباك مسلح أمر وارد".


وأكدت أن "جميع قادة الجيش الشعبي الكوري أقسموا يمينا على إظهار الولاء المطلق والخضوع المطلق لأفكار وقيادة اللجنة المركزية للحزب".

 

RT

 




 

 


 

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