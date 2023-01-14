حريق في مركز ثقافي ومدرسة في مقاطعة بيلغورود بروسيا

الوكيل الاخباري- قال محافظ مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، إن النيران اندلعت في مبنى سابق لدار الثقافة ومدرسة ابتدائية في منطقة كوروشانسكي بمقاطعة بيلغورود.



وكتب المحافظ على قناته في تيلغرام، أنه تم إجلاء سكان المنازل المجاورة بسبب الحريق.



وأضاف المحافظ: "اندلع حريق في أراضي المبنى السابق لدار الثقافة والمدرسة الابتدائية. ولأن مركز الحريق يقع بالقرب من بيوت سكنية خاصة، تم إجلاء السكان منها ونقلهم مؤقتا الى مسافة آمنة".



وشدد المحافظ على عدم وقوع أي إصابات بين الأشخاص بسبب الحريق.

اضافة اعلان

ونوه بأن العمل جار لإخماد النيران، وتتواجد في المنطقة فرق الإنقاذ وسيارات الإطفاء والإسعاف وخدمات الطوارئ.



ولم يحدد المحافظ، سبب اندلاع الحريق ولم يكشف عن أية تفاصيل أخرى تتعلق به.

روسيا اليوم