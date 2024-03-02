السبت 02-03-2024
الوكيل الاخباري
 

حزب الله يعلن ارتفاع عدد الشهداء الى 6 بقصف اسرائيلي جنوب لبنان

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السبت، 02-03-2024 01:18 م

حزب الله يعلن ارتفاع عدد الشهداء الى 6 بقصف اسرائيلي جنوب لبنان

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الوكيل الإخباري- اعلن "حزب الله" اللبناني ارتفاع عدد الشهداء من مقاتليه الى 6 الذين اغتيلوا بالقصف الإسرائيلي جنوب لبنان.

وقال "حزب الله" في بيانه: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي محمد شلهوب "شهاب" مواليد عام 1993 من بلدة قانا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

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كما نعى "حزب الله" كل من "الشهيد المجاهد محمد علي غبريس "كربلا" مواليد عام 1994 من بلدة طيردبا في جنوب لبنان"، و"الشهيد المجاهد مصطفى حسين سلمان "الحر" مواليد عام 1998 من بلدة مجدل زون في جنوب لبنان، و"الشهيد المجاهد علي عبد النبي قاسم "سراج" مواليد عام 1993 من بلدة محرونة في جنوب لبنان"و "الشهيد المجاهد فاروق محمد حرب "ذو الفقار" مواليد عام 1986 من بلدة الحلوسية في جنوب لبنان والشهيد المجاهد عباس أحمد خليل "أبو أحمد ساجد" مواليد عام 1988 من بلدة السمّاعية في جنوب لبنان".


وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين "حزب الله" والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة.


 




 

 


 

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