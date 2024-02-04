"حزب الله" ينعى اثنين من مقاتليه

الوكيل الاخباري- أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد مقتل اثنين من مقاتليه بالقصف الإسرائيلي على جنوب لبنان.

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ونعى الحزب في بيانه المقاتلين "محمد جودات يحيى علي الهادي مواليد عام 1995 وعباس علي مبارك "أبو هادي" مواليد عام 1990، من بلدة الطيبة في جنوب لبنان".



ونشر الحزب نتائج عملياته أمس السبت التي استهدف من خلالها مواقع الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وجاء في بيانه: "ففي القطاع الشرقي تم استهداف موقع السمّاقة وموقع الرمتا وموقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة".







روسيا اليوم