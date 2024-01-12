حزب الله يندد بالهجوم على اليمن

الوكيل الاخباري - ندد حزب الله اللبناني -اليوم الجمعة- بالهجوم الأميركي البريطاني على اليمن.

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وقال إن العدوان الأميركي يؤكد مرة جديدة أن واشنطن هي الشريك الكامل في المآسي ‌‏والمجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة والمنطقة، وهي التي تعمل على ‏دعم الاحتلال ‏ومده بآلة القتل والدمار، وعلى تغطية عدوانه وإجرامه، والاعتداء على كل ‏من يقف لجانب ‏الشعب الفلسطيني المظلوم.



وشدد الحزب على أن هذا ‌‏العدوان لن يفت في عضد اليمن، بل سوف يزيده قوة وعزيمة وشجاعة على مواجهته والدفاع عن ‏نفسه وعلى ‏مواصلة الطريق في دعم الشعب الفلسطيني والانتصار لقضيته المحقة ‏والعادلة.‏

