قائد الحرس الثوري الأسبق: الضربات الأمريكية على اليمن ستوسع نار الحرب بالمنطقة

الوكيل الاخباري - في أول تعليق إيراني على الضربات الأمريكية- البريطانية على مواقع للحوثيين باليمن، قال محسن رضائي القائد الأسبق للحرس الثوري الإيراني، إن هذه الضربات ستوسع نار الحرب في المنطقة.

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وقال رضائي: "نوصي الدول العربية بأن لا تنخدع بالولايات المتحدة الأمريكية"، مؤكدا أن "واشنطن لا تستطيع إنشاء غزة ثانية في اليمن، كما لا يمكنها إنهاء الأحداث في غزة".

ورأى المسؤول العسكري الإيراني الأسبق أن الضربات الأمريكية - البريطانية على اليمن، "ستوسع نار الحرب في المنطقة"، معتبرا أن "الولايات المتحدة وبريطانيا ارتكبتا حماقة كبرى".





