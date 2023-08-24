حقيقة هطول أمطار عنيفة في مكة المكرمة لم تشهدها منذ 60 عاما

الوكيل الإخباري-

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أكد المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد في السعودية، حسين القحطاني، أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن عدم حدوث أمطار في مكة المكرمة منذ 60 عاما كتلك التي هطلت الثلاثاء الماضي .وقال القحطاني في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "ما يتداول أن أمطار مكة المكرمة الثلاثاء الماضي 22 أغسطس 2023 لم تحدث منذ 60 عاما، معلومات غير دقيقة".وأضاف أنها تفتقر إلى مرجعية البيانات المناخية التي تمثل سجلا تاريخيا للحالات الجوية السعودية.وأشار إلى أن مكة سبق وأن سجلت حالات مطرية ورياحا نشطة في المعدل نفسه خلال الأعوام العشرة الماضية.