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الخميس، 13-01-2022 10:56 ص

حكومة مالي تعلن انتهاك طائرة عسكرية فرنسية مجالها الجوي

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الوكيل الاخباري- أعلنت الحكومة المالية انتهاك مجالها الجوي من قبل طائرة عسكرية فرنسية، مؤكدة إن القدرات الدفاعية الوطنية المكتسبة مؤخرا جعلت من الممكن تحديد مسار الطائرة وتعقبه.

وقال المتحدث باسم الحكومة المالية العقيد عبد الله مايغا، إنه "تم رفع شكوى إلى فرنسا بعد أن حلقت إحدى طائراتها العسكرية بين عاصمة ساحل العاج أبيدجان ومدينة جاو شمال مالي يوم الثلاثاء"، مؤكدا أن "الرحلة الجوية هذه، شكلت خرقا واضحا لمجالنا الجوي".

وبحسب البيان فإن "الطائرة التابعة للجيش الفرنسي، أغلقت جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بها حتى لا يتم التعرف عليها وقطعت الاتصال بهيئات مراقبة الحركة الجوية المالية"، مضيفا: "نرفض كل مسؤولية عن أي مخاطر قد يتعرض لها مرتكبو هذه الممارسات في حال حدوث انتهاك جديد للمجال الجوي المالي".

بدوره، نفى مسؤول عسكري فرنسي مزاعم الحكومة المالية، قائلا إن "جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بالطائرة تحول إلى الوضع العسكري وأنه تم احترام جميع الإجراءات"، مؤكدا أن السلطات المالية وافقت أيضا على خطة رحلة الطائرة.

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المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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