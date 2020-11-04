حملة تشديد واسعة لتويتر وفيسبوك اثناء الانتخابات الامريكية

الوكيل الاخباري - علق موقعا تويتر وفيسبوك اليوم الثلاثاء عددا من الحسابات الإخبارية أنشئت في الآونة الأخيرة وتنشر معلومات عن التصويت في الانتخابات الأمريكية، وذلك لمخالفتها سياستهما العامة.

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وقال موقع تويتر إنه تقرر تعليق الحسابات لانتهاكها سياسته التي تعارض "التنسيق" أو نشر محتوى متطابق في حين تبدي استقلالية أو تنخرط في سلوك آلي خفي آخر.



وأحد الحسابات التي تم تعليقها كان لديه أكثر من 78 ألف متابع على تويتر وذلك بعد إضافة ما يزيد عن عشرة آلاف في الأسبوع الأخير.



وحذر الحساب مرارا من اضطرابات مرتبطة بالانتخابات وسلط الضوء على مشكلات تتعلق بسلامة ومصداقية التصويت.

المصدر - البيان



