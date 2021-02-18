الخميس 18-02-2021
الوكيل الاخباري
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حالة الطرق في المملكة حتى الآن

سماكة الثلوج في المملكة لغاية السادسة صباحاً

الارصاد : الثلوج مستمرة اليوم حتى ساعات المساء وخاصة على المرتفعات

مديرية الامن العام توضح حالة الطرق لغاية الساعة الواحدة بعد منتصف الليل

وزير الأشغال يوعز باستخدام الملح

تربية عجلون تخصص 14 مركزا للإيواء

الامن : اغلاق السير من دبة حانوت صعودا باتجاه النقب بسبب حادث مروري

الدفاع المدني يتعامل مع 1700 حالة اسعاف

الارصاد : هذه المناطق سيستمر تساقط الثلوج عليها حتى صباح الخميس

ولي العهد ينشر صورة تجتاح مواقع التواصل

الخميس، 18-02-2021 07:47 ص

خسائر اثر تعرض مصر للمنخفض القطبي - صور

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الوكيل الاخباري - خاص - تعرضت جمهورية مصر العربية لمنخفض جوي قطبي ضرب المنطقة العربية، متسببا بإغلاق الطرق وإعلان حالة من الطوارئ في الأردن، فلسطين، لبنان، سوريا.

وكان وقع المنخفض الجوي على مصر شديد القسوة، خصوصا وأن البنية التحيتية المصرية غير معتادة على هذه النوعية من المنخفضات الثلجية.

وتحاول فرق الإنقاذ المصرية الوصول لـ "4" أشخاص تم فقدانهم بعد مداهمة الأمطار لهم، وهم داخل قارب في محافظة بورسعيد، بينما تم الإعلان عن انتشال جثمان شخص خامس كان معهم .

وتم الإعلان عن انهيارات كبيرة بمبان سكنية وتجارية في عدد من المحافظات، بينما تسببت الثلوج بإغلاق العديد من الطرق وإغلاق ميناء الإسكندرية.

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