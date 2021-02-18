خسائر اثر تعرض مصر للمنخفض القطبي - صور

الوكيل الاخباري - خاص - تعرضت جمهورية مصر العربية لمنخفض جوي قطبي ضرب المنطقة العربية، متسببا بإغلاق الطرق وإعلان حالة من الطوارئ في الأردن، فلسطين، لبنان، سوريا.



وكان وقع المنخفض الجوي على مصر شديد القسوة، خصوصا وأن البنية التحيتية المصرية غير معتادة على هذه النوعية من المنخفضات الثلجية.



وتحاول فرق الإنقاذ المصرية الوصول لـ "4" أشخاص تم فقدانهم بعد مداهمة الأمطار لهم، وهم داخل قارب في محافظة بورسعيد، بينما تم الإعلان عن انتشال جثمان شخص خامس كان معهم .



وتم الإعلان عن انهيارات كبيرة بمبان سكنية وتجارية في عدد من المحافظات، بينما تسببت الثلوج بإغلاق العديد من الطرق وإغلاق ميناء الإسكندرية.

اضافة اعلان











