الخميس 29-09-2022
الوكيل الاخباري

الملك يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم

أجور جديدة لعدد من مسارات باص عمّان بعضها مجاني

هل يتأثر الأردن بارتفاع أسعار الغاز المسال في أوروبا ؟؟ خبير يوضح

الأردن الأول عربيًا في حجم التحسن في مؤشر الخدمات الإلكترونية

ارتفاع قيمة الصادرات الأردنية إلى روسيا وأوكرانيا خلال 7 أشهر

السفيرة البريطانية تلتقي في اربد طلبة وممثلين عن المجتمع المحلي

انقلاب شاحنة عصير على طريق عمان - البحر الميت - فيديو وصور

الإضراب الشامل يعم جنين حداداً على أرواح الشهداء

الغش وهدر المال العام لـ 7 متهمين بقضية شارع السَّلط

الكويت: بدء عملية الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة

الخميس، 29-09-2022 02:20 م

خطة بريطانية لتدفئة منازل أصحاب الدخول المنخفضة بالعوازل

63355f6b4c59b72fa14d24ac


الوكيل الاخباري- ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن الحكومة أعدت خطة لكفاءة الطاقة ستخصص ما يعادل 1.62 مليار دولار، لتدفئة 130 ألف منزل لأصحاب الدخول المنخفضة في البلاد بالعوازل.

اضافة اعلان

 

ويرى مسؤولو الطاقة إن هذه الخطوة ستوفر على السكان ما بين 400 إلى 700 جنيه إسترليني سنويا من فواتير الكهرباء لكل منزل. سيتم توزيع الأموال اللازمة لتحديث المنازل بين السلطات الإقليمية والمنظمات القائمة على الإسكان الاجتماعي.

يشمل هذا البرنامج لتحسين العزل الحراري للمنازل عزل الجدران والأقبية، والزجاج المزدوج، وكذلك تركيب المضخات الحرارية والألواح الشمسية. في الوقت الحالي، تعد كفاءة استخدام الطاقة في المنازل الخاصة البريطانية من أدنى المستويات في أوروبا.

وصرّح وزير الطاقة البريطاني جاكوب ريس موغ بأن تنفيذ الخطة "سيجعل المنازل في جميع أنحاء إنجلترا أكثر دفئا وأرخص تكلفة"، مضيفا ن ذلك سيؤدي إلى "نمو اقتصادي هائل وزيادة في القطاع الأخضر وخلق آلاف الوظائف".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
-639190550

الامم المتحدة تدعو لاحترام سيادة العراق

--------

الكويت: بدء عملية الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة

000

الجامعة العربية تدين القصف الإيراني لشمال العراق

8

فلوريدا .. إعصار إيان يقطع الكهرباء عن مليون مسكن

7

أمريكا .. إصابة 6 أشخاص في إطلاق نار داخل حرم مدرسة

thumbs_b_c_b97c35db288eea79a8c7c36bc5d86f50-800x549

قصف إيراني لمناطق في شمال العراق

أخبار متعلقة
6319d07542360468e86b70ed

بريطانيا.. تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين

630f54814c59b771c440faac

اكتشاف نظائر مشعة في جنوب شرق فنلندا

615ccdf1423604581479918c

صربيا.. الرئيس فوتشيتش يطفئ ثلاجته لتوفير الطاقة