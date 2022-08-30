صربيا.. الرئيس فوتشيتش يطفئ ثلاجته لتوفير الطاقة

الوكيل الاخباري- صرح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بأنه قام بإطفاء ثلاجته ومعظم الأدوات الكهربائية في مقر إقامته لتوفير الطاقة في ظل ارتفاع أسعار الوقود.



واعتبرت المعارضة هذا التصريح بمثابة "فولكلور سياسي خصوصا أن للرئيس فوتشيتش تاريخا عريقا مع الثلاجات عبر الأثير".

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كما أوضح فوتشيتش أن السلطات الصربية اضطرت إلى استيراد أربعة جيجاوات من الكهرباء مما كلف ميزانية الدولة 2.4 مليون يورو.



وأضاف "لا يزال أمامنا صيف صعب وخريف صعب وشتاء أصعب، وأعرب عن أمله في التغلب على هذه الإشكالات من خلال خطة ستقدمها الحكومة للأشخاص قريبا".

روسيا اليوم