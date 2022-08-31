الأربعاء 31-08-2022
الوكيل الاخباري

394 ألف دينار لفتح وتعبيد شوارع بدير أبي سعيد

وزيرة الثقافة تلتقي وفدا إعلاميا مصريا في إربد

البنك المركزي يشارك بملتقى عربي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

صناعيون في إربد يشيدون بقانون الاستثمار الجديد

الأمير الحسن يؤكد أهمية تكامل الصناعات

وزير العمل يبحث مع نظيره الفلسطيني تعزيز التعاون بين الجانبين

الجمارك تنظم دورة تدريبية متخصصة في أساسيات إدارة المخاطر

ورشة حول الأرشفة والتوثيق في الأردن وفلسطين

الارصاد الجوية تحذر من طقس الخميس

بحث التعاون العلمي بين جامعتي العلوم والتكنولوجيا ومحمد السادس المغربية

الأربعاء، 31-08-2022 04:45 م

اكتشاف نظائر مشعة في جنوب شرق فنلندا

630f54814c59b771c440faac


الوكيل الإخباري - أفادت هيئة الأمان الإشعاعي والنووي الفنلندية، اليوم الأربعاء، بأنه تم في مدينة كوتكا التابعة لإقليم كومنلاكسو بجنوب شرق البلاد تسجيل "كمية صغيرة من النظائر المشعة للزركونيوم والنيوبيوم".

اضافة اعلان


وتم هناك كذلك، عند تحليل عينة من الهواء، تسجيل تركيز "أعلى قليلا من المعتاد" لنظير السيزيوم 137.

ونوهت الهيئة بأن التركيز الذي تم تسجيله لهذه النظائر، لا يعتبر أمرا غير معتاد و"لا يشكل تهديدا للبيئة وصحة الإنسان".


وقالت الهيئة، إنه خلال القيام بهذه القياسات كانت الرياح تهب من اتجاه الشرق والجنوب الشرقي".


وترى الهيئة أنه ربما "وقع الزركونيوم والنيوبيوم في الهواء، أثناء أعمال الصيانة في محطات الطاقة النووية".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
630f1f6d4c59b76506060eb8

روسيا.. مركبة برمائية لإخماد الحرائق بأقل كمية من الماء

_126411665_gettyimages-1413330959

العدل الأمريكية: لدينا أدلة حول إخفاء فريق ترامب لوثائق سرية

53799Image1-1180x677_d

السيسي يصدر قرارات لدعم المصريين

630f5be04c59b74a7b18a188

نقل مهاتير محمد إلى المستشفى إثر إصابته بكورونا

image (28)

أين أوصى رئيس الاتحاد السوفيتي السابق بدفنه؟

ZbxzYCGQfxmiCzQFt73IdzMRtm4v19sRfQ4L7a0t

العراق: عودة رحلات شركات الطيران الدولية

أخبار متعلقة
195224

الزعيم الصيني يعتزم لقاء بايدن نوفمبر المقبل

2022_2_13_17_31_42_513

زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب جزراً فلبينية

145-095814--_1621b12f6b4009_700x400

روسيا تحذر الولايات المتحدة من أي مصادرة لأصولها

211004

الموافقة على أول تعديل وزاري في مصر منذ ثلاثة أعوام

5a1addf295a597a3088b4567

إيران تحبط هجوما لقرصنة إحدى سفنها

62f3a9254c59b730df0c494f

مسؤولون يمنيون: مقتل 35 شخصا في اقتتال داخلي بجنوب اليمن