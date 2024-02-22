خطوط بروكسل الجوية تستأنف رحلاتها لإسرائيل في آذار

الوكيل الإخباري-قالت خطوط بروكسل الجوية اليوم الخميس إنها ستستأنف رحلاتها إلى إسرائيل بداية من 24 آذار.

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ومثل العديد من شركات الطيران الأخرى، علقت شركة الطيران البلجيكية الرحلات إلى إسرائيل بعد انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من اكتوبر الماضي



وقالت الشركة في بيان إن قرار استئناف الرحلات الجوية اتُخذ “بعد دراسة متأنية بالتعاون مع جميع الإدارات المعنية”.



وستبدأ شركة الطيران التابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية بتسيير ثلاث رحلات أسبوعيا من بروكسل إلى تل أبيب.



وأصبحت يونايتد إيرلاينز يوم الأربعاء أول شركة طيران أمريكية تعلن عن استئناف الرحلات الجوية المباشرة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل.





