الخميس 22-02-2024
الوكيل الاخباري
 

مالية الأعيان تقر الموازنة العامة كما وردت من النواب

الأردن يسيّر طائرة مساعدات طبية إلى غزة

القسام تعلن استهداف قوة للاحتلال بخان يونس

استمرار دوام عدد من أسواق الاستهلاكية المدنية غدا

خطوط بروكسل الجوية تستأنف رحلاتها لإسرائيل في آذار

الصناعة والتجارة تعلن أبرز ملامح وثيقة السياسة الصناعية

وظائف شاغرة لأعضاء هيئة تدريس - تفاصيل

إيران: إسرائيل انتهكت بشكل جسيم القانون الدولي

بيان صادر عن السفارة الأردنية في مصر

الخارجية الفلسطينية تطالب بوقف فوري للعدوان على غزة

الخميس، 22-02-2024 01:52 م

خطوط بروكسل الجوية تستأنف رحلاتها لإسرائيل في آذار

11


الوكيل الإخباري-قالت خطوط بروكسل الجوية اليوم الخميس إنها ستستأنف رحلاتها إلى إسرائيل بداية من 24 آذار.

اضافة اعلان


ومثل العديد من شركات الطيران الأخرى، علقت شركة الطيران البلجيكية الرحلات إلى إسرائيل بعد انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من اكتوبر الماضي 


وقالت الشركة في بيان إن قرار استئناف الرحلات الجوية اتُخذ “بعد دراسة متأنية بالتعاون مع جميع الإدارات المعنية”.


وستبدأ شركة الطيران التابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية بتسيير ثلاث رحلات أسبوعيا من بروكسل إلى تل أبيب.


وأصبحت يونايتد إيرلاينز يوم الأربعاء أول شركة طيران أمريكية تعلن عن استئناف الرحلات الجوية المباشرة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
65d7231f4c59b7584553f3bd

"بوليتيكو": أوساط سياسية في الغرب تخطط لإحياء التعاون مع روسيا

65d71e20423604149226989a

أورسولا فون دير لاين: مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي معلقة حاليا

thumbs_b_c_e5809059343f3f300a3a626e54a3cced

فرنسا تشكو من "تهديدات روسية" لجيشها في البحر الأسود والمانش

65d7139142360414462475d6

بيسكوف: تصريحات بايدن الفظة بشأن بوتين تهين الولايات المتحدة نفسها

531968

غارات إسرائيلية على مواقع في جنوب لبنان

65d70ad84c59b70eed11ebc6

مدفيديف: يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط لكن الولايات المتحدة لا تسمح

أخبار متعلقة
731

انفجارات في طبريا

eqwbFXDRb5O4VYjgHNfoOB4qVSidYcu1AkW5X8pW

الاحتلال يشن غارتين على بلدة جنوب لبنان

1708240190803

إلغاء 7 رحلات جوية جراء إضراب طياري شركة تابعة لـ "لوفتهانزا" الألمانية

thumbs_b_c_21fd174482638061c52e2eb454887cbf

استطلاع لمعاريف: أغلبية الإسرائيليين مع شن عملية عسكرية واسعة ضد لبنان

image1170x530cropped

اليونيفيل: تحول مثير للقلق في الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل

-1397016721

"رايان إير" تلغي رحلاتها الجوية إلى إسرائيل