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الأحد، 18-02-2024 01:07 م

الاحتلال يشن غارتين على بلدة جنوب لبنان

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الوكيل الإخباري- شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الأحد غارتين على بلدة يارون في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف بنى تحتية عسكرية لـ"حزب الله" في قرية القنطرة جنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد عدد من عناصر الحزب.

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وتوعد "حزب الله" إسرائيل "بدفع الثمن"، بعدما أسفرت غارات الأسبوع الماضى عن استشهاد 10 مدنيين نصفهم من الأطفال.


وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

 

 


 




 

 


 

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