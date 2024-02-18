الأحد 18-02-2024
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إلغاء 7 رحلات جوية جراء إضراب طياري شركة تابعة لـ "لوفتهانزا" الألمانية

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الأحد، 18-02-2024 10:51 ص

إلغاء 7 رحلات جوية جراء إضراب طياري شركة تابعة لـ "لوفتهانزا" الألمانية

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة لوفتهانزا "أكبر شركة في العالم لخدمة تموين الطيران" الليلة الماضية، أن إضراب طياري شركة "ديسكفر إيرلاينز" التابعة لها، والذي بدأ منتصف ليل الجمعة، أدى إلى إلغاء سبع رحلات من أصل 16 رحلة مغادرة من مطار فرانكفورت الدولي الذي يُعتبر ثاني أكبر مطار في أوروبا.

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وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، ذكرت شركة الطيران في بيان الليلة الماضية، إنها تخطط لاستيعاب الركاب بطائرات من شركات لوفتهانزا الأخرى أو إعادة حجز للمسافرين المتضررين.


وقالت ديسكفر إنها ألغت بالفعل رحلات مغادرة من فرانكفورت اليوم الأحد.


ومن المقرر أن يستمر الإضراب الذي تنظمه نقابة الطيارين الألمان فيرينجونج كوكبيت لمدة ثلاثة أيام مع استئناف السفر المنتظم بعد غد الثلاثاء.


 




 

 


 

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