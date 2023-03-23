خلافات ألمانية فرنسية تخيّم على قمة الاتحاد الأوروبي

الوكيل الاخباري- تبحث قمة الاتحاد الأوروبي أزمة أوكرانيا وسبل تعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد الأوروبي، وسط خلافات حول دور الطاقة النووية، وحظر السيارات العاملة بالوقود الأحفوري حتى 2035.



وتتصدر تلك الخلافات، الفرنسية-الألمانية، جدول أعمال القمة الدول الـ27 في قمّة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي التي تنعقد يومي الخميس والجمعة في بروكسل، وتفرض نفسها حول السيارات والقطاع النووي، بحسب الدبلوماسيين.



رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل، قال لدى وصوله إلى الاجتماع، "الطاقة النووية؟ ليست آمنة ولا سريعة ولا رخيصة وليست صديقة للمناخ. مع إضافة سمة أوروبية عليها، سيكون اللجوء إليها احتيالا".

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روسيا اليوم