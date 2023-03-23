الخميس 23-03-2023
الوكيل الاخباري

وزير الزراعة يتفقد كميات الإنتاج من الخضراوات وعدد من المشاريع بالبلقاء

14 قتيلا بهجوم إرهابي شمالي بوركينا فاسو

خلافات ألمانية فرنسية تخيّم على قمة الاتحاد الأوروبي

موعد عرض مسلسل باب الحارة 13 في رمضان 2023 والقنوات الناقلة له

صندوق النقد الدولي: لبنان في وضع خطير للغاية

بنك انجلترا المركزي يرفع سعر الفائدة لأعلى مستوى

بايدن يهنئ المسلمين بحلول رمضان

الحسين للسرطان تطلق حملة زكاتكم حياتي

صندوق الحج يعلن قائمة المدخرين المختارين لاداء الفريضة-أسماء

زاخاروفا تعلق على زيارة الأمير وليام إلى بولندا

الخميس، 23-03-2023 06:33 م

خلافات ألمانية فرنسية تخيّم على قمة الاتحاد الأوروبي

641c6e6342360457b8304a25


الوكيل الاخباري- تبحث قمة الاتحاد الأوروبي أزمة أوكرانيا وسبل تعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد الأوروبي، وسط خلافات حول دور الطاقة النووية، وحظر السيارات العاملة بالوقود الأحفوري حتى 2035.

وتتصدر تلك الخلافات، الفرنسية-الألمانية، جدول أعمال القمة الدول الـ27 في قمّة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي التي تنعقد يومي الخميس والجمعة في بروكسل، وتفرض نفسها حول السيارات والقطاع النووي، بحسب الدبلوماسيين.

رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل، قال لدى وصوله إلى الاجتماع، "الطاقة النووية؟ ليست آمنة ولا سريعة ولا رخيصة وليست صديقة للمناخ. مع إضافة سمة أوروبية عليها، سيكون اللجوء إليها احتيالا".

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
641c769e4c59b7594f519f42

14 قتيلا بهجوم إرهابي شمالي بوركينا فاسو

تنزيل (4)

صندوق النقد الدولي: لبنان في وضع خطير للغاية

تنزيل (3)

بايدن يهنئ المسلمين بحلول رمضان

641c563d4236046f440a5987

زاخاروفا تعلق على زيارة الأمير وليام إلى بولندا

641c53c442360457b83049ff

للمرة الأولى منذ سنوات.. الخليجيون على موعد مع رمضان ربيعي ماطر

641be2fb4c59b72f7e27b41b

وزير الخارجية الإستوني يكشف كيف واجه الموت خلال زيارته إلى كييف

أخبار متعلقة
641c34c54236044f157a137b

ميلوني: أنتظر خطوات ملموسة من الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة

1406034244434902400

رئيس المفوضية الأوروبية السابق يخيب آمال كييف

64100ffa42360469011e4d0c

الاتحاد الأوروبي يوافق على تمديد عقوباته ضد روسيا

image (74)

مسؤول: الاتحاد الأوروبي ربما يضخ 3.5 مليارات يورو في صندوق شراء الأسلحة لكييف

image (62)

أمين عام حلف الناتو يؤكد الحاجة لزيادة المساعدات لأوكرانيا

6405cb664c59b70a1c1d0231

بريطانيا: الناخبون يحملون "بريكست" مسؤولية نقص الغذاء