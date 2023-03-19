رئيس المفوضية الأوروبية السابق يخيب آمال كييف

الوكيل الإخباري - صرح الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بأنه لن يتم قبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب.



وقال في حديث لصحيفة "Kurier": "إنني منزعج للغاية من إهمال العديد من السياسيين بمن فيهم الغربيون الذين يعدون بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب. لا أرى مثل هذا الخيار".

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وأضاف أنه لا يمكن لهذه الدولة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إلا بعد انتهاء النزاع في أراضيها وإجراء كل الإصلاحات الضرورية، الأمر الذي لن يحدث قريبا.



وتابع: "في الوقت ذاته أعتبر أنه على المدى الطويل ستنضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بعد الأحداث الجارية".



وشدد يونكر على أنه يؤيد إجراء اتصالات مع موسكو وبكين، داعيا الاتحاد الأوروبي للإشارة إلى استعداده للحوار.



وصرحت موسكو أكثر من مرة أنها جاهزة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا، غير أن نظام كييف فرض حظرا قانونيا على إجراء مثل هذه المفاوضات.



RT