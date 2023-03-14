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الثلاثاء، 14-03-2023 11:21 ص

الاتحاد الأوروبي يوافق على تمديد عقوباته ضد روسيا

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الوكيل الإخباري- قرر الاتحاد الأوروبي تمديد سريان مفعول قائمة العقوبات المفروضة على روسيا لمدة 6 أشهر أخرى وحذف منها النائب الراحل لحاكم منطقة خيرسون كيريل ستريموسوف.

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وتم نشر قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص، اليوم الثلاثاء، في المجلة الرسمية للاتحاد الأوروبي".

وجاء في الوثيقة: "في ضوء الأعمال المستمرة التي تقوض وتهدد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها، يجب تمديد القرار (بشأن العقوبات ضد الأفراد والكيانات القانونية الروسية) لمدة 6 أشهر أخرى".

وبالإضافة إلى كيريل ستريمووسوف حذف الاتحاد الأوروبي من قائمته السوداء النائب الراحل لمجلس الدوما الروسي نيكولاي بيترونين والمدير الراحل لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" نيكولاي سونغوركين.

ومدد الاتحاد الأوروبي، سابقا، حتى 24 فبراير عام 2024 العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية تغيير وضع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه في عام 2022.

وبدأ الاتحاد الأوروبي في تشكيل قائمته السوداء المناهضة لروسيا في مارس عام 2014 ويمددها كل 6 أشهر. ويحظر على كل الأشخاص الموجودين في هذه القائمة دخول أراضي الاتحاد الأوروبي، فيما تخضع حساباتهم المالية وممتلكاتهم في الاتحاد الأوروبي للتجميد ويحظر على الشركات الأوروبية الاحتفاظ بأي اتصالات معهم.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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