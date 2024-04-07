الأحد 07-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 07-04-2024 10:00 ص

خلال حفل عشاء.. ترامب يجمع 50 مليون دولار

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الوكيل الإخباري - أعلنت حملة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب أنها جمعت مبلغا ضخما بلغ 50.5 مليون دولار في حفل عشاء حصري لجمع التبرعات مع عدد من المليارديرات في فلوريدا، السبت، وذلك مع سعي الرئيس السابق لتوفير الأموال اللازمة للتنافس مجددا أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن.اضافة اعلان


وهذا أكبر مبلغ يجمعه ترامب في حملته الانتخابية حتى الآن مما يمثل دفعة يحتاج إليها بشدة بسبب تراجعه أمام بايدن في مسألة جمع التبرعات.

كما يأتي في خضم صعوبات مالية بسبب تضخم أتعاب المحامين والمدفوعات القانونية لقضايا ترامب الجنائية والمدنية.

 




 

 


 

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