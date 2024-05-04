إندونيسيا: مصرع 14 شخصا جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية

الوكيل الإخباري-لقي 14 شخصًا على الأقل مصرعهم جراء فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة شهدها إقليم جنوب سولاويسي في إندونيسيا.

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وذكرت الوكالة الوطنية للحد من آثار الكوارث في إندونيسيا، اليوم السبت، أنه تم إجلاء 115 شخصًا، لافتة إلى أن الفيضانات بمنطقة لووك ريجينسي أثرت على أكثر من 1300 أسرة وألحقت أضرارًا بأكثر من 1800 منزل.

يذكر أن السلطات في إندونيسيا، أعلنت إغلاق سبعة مطارات بسبب الرماد البركاني الناجم عن ثوران بركان جبل روانج والذي تسبب أيضًا في إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم للحفاظ على أرواحهم.



بترا



