السبت 04-05-2024
الوكيل الاخباري
 

رويترز: قطر قد تغلق مكتب حماس كجزء من مراجعة وساطتها بالحرب

المدير الإقليمي للتحالف التعاوني الدولي يزور البحوث الزراعية

الكهرباء الأردنية تفتتح مركزا جديدا لخدماتها في مجمع رغدان

استشهاد طفلة وإصابة آخرين باستهداف منزل في رفح

أهالي الرهائن يتظاهرون مساء اليوم بتل أبيب للمطالبة بصفقة

عدد سكان الأردن تضاعف بأكثر من 6 ملايين بآخر عقدين

كندا تشدد قيود استيراد الماشية الأمريكية بسبب مخاوف من إنفلونزا الطيور

الاحتلال يقتحم قرية خرسا بمدينة دورا في الضفة

المرأة الأردنية تستعد لانتخابات 2024 في ظل القانون الجديد

مستعمرون يفتشون 4 مساكن شمال غرب أريحا

السبت، 04-05-2024 10:58 ص

إندونيسيا: مصرع 14 شخصا جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية

734


الوكيل الإخباري-لقي 14 شخصًا على الأقل مصرعهم جراء فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة شهدها إقليم جنوب سولاويسي في إندونيسيا.

اضافة اعلان

 

وذكرت الوكالة الوطنية للحد من آثار الكوارث في إندونيسيا، اليوم السبت، أنه تم إجلاء 115 شخصًا، لافتة إلى أن الفيضانات بمنطقة لووك ريجينسي أثرت على أكثر من 1300 أسرة وألحقت أضرارًا بأكثر من 1800 منزل.

 

يذكر أن السلطات في إندونيسيا، أعلنت إغلاق سبعة مطارات بسبب الرماد البركاني الناجم عن ثوران بركان جبل روانج والذي تسبب أيضًا في إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم للحفاظ على أرواحهم.

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
unnamed

كندا تشدد قيود استيراد الماشية الأمريكية بسبب مخاوف من إنفلونزا الطيور

66360be54c59b77db41cdf01

الأمم المتحدة تحذر الأطراف المتحاربة في السودان بشأن دارفور

Screenshot 2024-01-08 112419

مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوب لبنان

6635fd5e4c59b70f1227ad48

سفينة للحرس الثوري الإيراني تعبر خط الاستواء في أول مهمة في نصف الكرة الجنوبي

main_image65d37bb6ec575

حزب الله يستهدف موقعا إسرائيليا

660d2159423604616264ac0c

مهلة لآخر حزيران .. هام للأردنيين المقيمين في مصر

أخبار متعلقة
432361_11_1714467046

ثوران بركان واغلاق مطار دولي في اندونيسيا

662f66d64c59b768ea01cb36 (1)

فيديو- مصرع 42 شخصا بانهيار سد في كينيا

ماهو-الكائن-الذي-يستطيع-التنبؤ-بالزلازل

سلسلة من الزلازل تضرب 3 دول امس

U4YmOMHktCsEVGRoPX5mnovX6gUjn8aIGMS6hymN

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول وتحويل الدراسة عن بعد في الإمارات

moi160827757

مصرع 14 شخصا على الأقل إثر سيول جارفة بإندونيسيا

1712664218159

زلزال بقوة 6,6 درجات يضرب شرق اندونيسيا