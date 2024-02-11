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الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 11-02-2024 08:59 ص

خمسة قتلى إثر انهيار مبنى سكني في المدينة العتيقة لفاس المغربية

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الوكيل الإخباري- لقي 5 أشخاص ثلاثة رجال وامرأتان مصرعهم إثر انهيار مبنى سكني، مساء يوم السبت، بالمدينة العتيقة لفاس المغربية، فيما تواصل فرق الإنقاذ عملية البحث تحت الأنقاض وتأمين مكان الحادث.

وذكر موقع "هسبريس" المغربي أن "المبنى المنهار يقع بحي زقاق الرمان قرب ساحة باب الكيسة (اعجيسة) غير بعيد عن وسط المدينة العتيقة".

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وأكدت مصادر أن "المبنى كان يسكنه خمسة أشخاص تجمعهم علاقة قرابة، وقد لقوا مصرعهم جميعا تحت الأنقاض".

 

وأرجعت المصادر سبب الانهيار إلى "الزخات المطرية القوية التي شهدتها مدينة فاس يومي الجمعة والسبت"، موضحة أن الانهيار أعقب ظهور تصدعات بالمبنى العتيق الذي يتألف من ثلاثة طوابق.


وأضافت أن "سكان طابقين اضطروا إلى إخلاء المبنى، بينما اختارت الأسرة المنكوبة البقاء بشقتها رغم الأخطار المحدقة التي أصبحت تهدد محل إقامتها بعد ظهور التصدعات".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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