حزب الله يستهدف جنود الاحتلال في موقع المطلة

الوكيل الإخباري- أعلن حزب الله أنه نفذ هجوماً بمسيّرات انقضاضية على تموضع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي موقع المطلة وأوقعهم بين قتيل وجريح.

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وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بإصابة شخصين إثر سقوط الطائرة المسيّرة المتفجرة في المطلة.



من جانبها، أكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي انفجار طائرة مسيّرة مفخخة في موقع المطلة شمال إسرائيل واعتراض مسيّرة أخرى.



وقالت إن الجيش قصف 15 مبنى عسكرياً تابعاً لقوة الرضوان في حزب الله بجنوب لبنان.



بدورها، أكدت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطيران الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات على قرى عدة جنوبي البلاد.







