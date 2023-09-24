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الأحد، 24-09-2023 03:50 م

خمسة قتلى في فلوريدا بعد اصطدام قطار شحن بسيارة دفع رباعي

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الوكيل الإخباري- لقي خمسة أشخاص حتفهم مساء السبت عندما اصطدم قطار شحن بسيارة رباعية الدفع عند معبر في فلوريدا في جنوب شرق الولايات المتحدة، حسبما أعلنت الشرطة.

وقال قائد الشرطة تشاد كرونيستر في مؤتمر صحافي، نقلاً عن لقطات فيديو وشهادات، إنّ سائق السيارة رباعية الدفع متعدّدة الاستخدامات اقترب من معبر بلانت سيتي الذي تسبقه إشارات مرورية، واستمرّ من دون النظر في الاتجاهين.

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وأضاف أنّ "سائق القطار بذل كلّ ما في وسعه لمحاولة إبطاء سرعة هذا القطار"، وأطلق الأبواق وأضواء الإشارة لتحذير سائق السيارة.


وأشار كرونيستر إلى أنّ السيارة قفزت من مكانها قبل أن تهبط على مسافة معيّنة من المعبر.


واندفع خمسة من أصل سبعة ركاب بينهم أطفال، من السيارة وماتوا.

 

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