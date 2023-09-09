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السبت، 09-09-2023 05:31 م

واشنطن ستنشر عدة مقاتلات "إف-16" في رومانيا

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الوكيل الاخباري- نقلت وسائل إعلام رومانية عن اتفاق بين وزارتي الخارجية الأمريكية والرومانية، تنشر بموجبه الولايات المتحدة مقاتلات من طراز إف-16 في رومانيا "لتلبية احتياجات مهمة الأمن الجوي للناتو".

يوم الأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الرومانية، أنه تم العثور داخل أراضي البلاد على حطام قد يكون أجزاء من مسيرات جوية.

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من جانبها قالت محطة إذاعة Radio Romania International: "تمت مناقشة موضوع حطام الطائرة بدون طيار، خلال محادثة هاتفية بين وزيرة الخارجية لومينيكا أودوبيسكو ونظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن. وخلالها تم الحديث عن تعزيز التعاون الثنائي في مجال الدفاع الجوي، وكذلك نشر العديد من المقاتلات الأمريكية من طراز F-16 على الأراضي الرومانية لدعم مهام الأمن الجوي لحلف شمال الأطلسي".

 

وتمت الإشارة إلى أن السلطات الأمريكية أعربت عن قلقها بشأن الأمن في منطقة البحر الأسود في ضوء الهجمات الأخيرة على الموانئ الأوكرانية على نهر الدانوب، وأعربت عن تقديرها لاهتمام ومشاركة رومانيا في إيجاد حلول فعالة في هذا السياق بالتعاون مع الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية وأوكرانيا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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