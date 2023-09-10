الأحد 10-09-2023
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الأحد، 10-09-2023 03:05 م

اختتام قمة مجموعة العشرين في الهند وتسليم رئاسة القمة للبرازيل

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الوكيل الإخباري - اختتمت قمة مجموعة العشرين فعالياتها، اليوم الأحد، في نيودلهي، بتسليم الهند رئاسة القمة إلى البرازيل، فيما أشادت الولايات المتحدة وروسيا بالإعلان التوافقي الذي أحجم عن انتقاد موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا لكنه دعا الدول الأعضاء إلى تجنب استخدام القوة.اضافة اعلان


وطلب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، من قادة المجموعة عقد اجتماع افتراضي في تشرين الثاني القادم لمراجعة التقدم في السياسات المقترحة والأهداف المعلنة في القمة.

وقال في بيان "مسؤوليتنا هي النظر في الاقتراحات التي قُدمت لنرى سبل تسريع التقدم بشأنها".

وأصدرت المجموعة، السبت، إعلانا للقادة أحجم عن انتقاد روسيا بسبب الحرب لكنه سلط الضوء على المعاناة الإنسانية التي سببها الصراع ودعا جميع الدول إلى عدم استخدام القوة للاستيلاء على الأراضي.





 




 

 


 

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