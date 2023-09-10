عضو بالكونغرس: روسيا والصين تبعدان الولايات المتحدة عن الجنوب العالمي

الوكيل الإخباري - قال جون جيمس عضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية ميشيغان، إن روسيا والصين تعملان على إخراج الولايات المتحدة من الجنوب العالمي في حين يبدي الرئيس جو بايدن "الضعف".

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وأضاف جيمس الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري، في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس، أن "بايدن يجعل أمريكا أضعف على المسرح العالمي في كل مرة يسافر فيها إلى الخارج".



ووفقا له، طار الرئيس الأمريكي "مع حاشيته" إلى قمة مجموعة العشرين على متن طائرات لإلقاء محاضرة على الهند والجنوب العالمي حول تغير المناخ.

ويرى جيمس أن "روسيا والصين تعملان على تحويل الجنوب العالمي ضدنا"، ويتم طرد البزنس الأمريكي من هناك.



وتابع عضو الكونغرس القول، أن الدول الغربية، التي تحاول كسب تأييد الجنوب العالمي، تواصل ممارسة سياسة خارجية تصر فيها على إلقاء المواعظ على الآخرين.



في وقت سابق، أفادت شيربا (مبعوثة) روسيا إلى مجموعة العشرين سفيتلانا لوكاش، بأن دول مجموعة العشرين تمكنت من تحقيق نتائج مهمة في قمة دلهي، حيث عكست كل قضية مصالح الاقتصادات النامية في الجنوب العالمي.

RT