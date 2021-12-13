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الإثنين، 13-12-2021 12:37 م

دعوات لمظاهرات مليونية والسفارة الأمريكية تؤكد دعمها للمتظاهرين في السودان

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الوكيل الإخباري-بدعوة من النقابات ونشطاء سياسيين، يستعد السودانيون اليوم لتنظيم مظاهرات نحو القصر الجمهوري، وبالتزامن مع ذلك، أكدت السفارة الأمريكية في الخرطوم وقوفها إلى جانب الشعب السوداني.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين في وقت سابق، في بيان، الأفراد إلى التجمع اليوم الاثنين، والتوجه صوب القصر الجمهوري.

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وقال في بيان أمس الأحد: "ندعو كافة الثائرات والثوار للمشاركة الفاعلة في مواكب الغد، والصمود في وجه القمع وترديد الشعارات المعبرة عن وحدة الصف الوطني خلف قضية إسقاط هذه السلطة الغاشمة".


من جانبها، قالت السفارة الأمريكية بالخرطوم في بيان على "فيسبوك": "نقف مع الشعب السوداني في سعيه للحرية والسلام والعدالة، في مظاهرات اليوم، ونرحب بالتزام حكومتهم بحماية المتظاهرين السلميين".

 

روسيا اليوم

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