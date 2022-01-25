دعوة أممية لدعم الانتخابات الليبية

الوكيل الاخباري - دعت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وحفظ السلام، روزماري ديكارلو، المجتمع الدولي لتوحيد جهوده لدعم الانتخابات الليبية، مسترشدا بتطلعات الشعب الليبي.



وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، جاء ذلك في إحاطة ديكارلو مجلس الأمن الذي عُقد اليوم الاثنين بشأن ليبيا، بصورة الأوضاع والمستجدات على الساحة الليبية، موضحة أن "ليبيا تمر بمنعطف دقيق وهش في طريقها نحو الوحدة والاستقرار".

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