دمشق تحصي عدد رعاياها العائدين من السودان

الوكيل الإخباري- أكد مصدر دبلوماسي سوري في العاصمة السودانية الخرطوم، عدم تعرض السفارة لأي اعتداء، كاشفا أن عدد السوريين الذين عادوا إلى البلاد منذ بدء الأحداث بلغ حتى اليوم 6 آلاف مواطن.

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وأشار المصدر في تصريح لصحيفة "الوطن" إلى أن "هناك رحلات يومية من بور سودان إلى مطار دمشق الدولي، حيث تضم كل رحلة قرابة 170 شخصا، وكان آخرها وصول ذات العدد أمس"، مبينا أن "هناك ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف سـوري مازالوا بالانتظار في بور سودان، وهذا الرقم قابل للزيادة نتيجة وصول أشخاص من الخرطوم وباقي الولايات السودانية إلى ولاية بور سودان".



ونوه إلى أن "بعض السوريين الموجودين في بور سودان يريدون المغادرة إلى دول الخليج العربي أو دول عربية وأوروبية أخرى، لكونهم يملكون إقامات فيها، والبعض يرغب بالبقاء في الولاية"، مشددا على أن معظم أعضاء السفارة السورية في الخرطوم موجودون حاليا في بور سـودان ويقومـون بتقديم جميع التسهيلات لمن يود المغادرة، عبر تسهيل معاملاتهم مع الجهات السودانية المختصة".



وشدد على أن "سفارتنا بخير وتواصل عملها من الخرطوم، وأعضاء السلك الدبلوماسي السوري الذين توجهوا إلى بور سودان يمارسون عملهم من تلك المدينة"، موضحا أن السفارة السورية في الخرطوم "لم تتعرض إلى أي اعتداء".



كما أكد أن "السوريين غير مستهدفين بشكل مباشر جراء الأوضاع، وأن ما يتعرض له البعض من عمليات سرقة وسلب يأتي في السياق العام لحالة الفلتان الأمني التي تطول الجميع في السودان".