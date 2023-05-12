الجمعة 12-05-2023
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الجمعة، 12-05-2023 11:20 ص

اعلان سعودي امريكي بشأن المدنيين في السودان

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الوكيل الاخباري - أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، عن أن ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقعوا في جدة، على إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان.اضافة اعلان


ويقر الإعلان التزام كلا الجانبين بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في تسهيل العمل الإنساني لتلبية الاحتياجات الطارئة للمدنيين.

وسيوجه إعلان الالتزام نشاط القوتين لتمكين إيصال المساعدات الإنسانية بأمان، واستعادة الخدمات الأساسية، وانسحاب القوات من المستشفيات والعيادات، والسماح بدفن الموتى باحترام.

وعقب التوقيع، ستركز محادثات جدة على التوصل إلى اتفاق بشأن وقف فعال لإطلاق النار لمدة تصل إلى قرابة عشرة أيام، وذلك لتسهيل هذه الأنشطة، وستشمل الإجراءات الأمنية آلية لمراقبة وقف إطلاق النار مدعومة من قبل الولايات المتحدة الأميركية و المملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي.

 




 

 


 

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