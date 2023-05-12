أطباء السودان: ارتفاع قتلى الاشتباكات المدنيين إلى 524

الوكيل الاخباري - أعلنت نقابة أطباء السودان، ارتفاع قتلى الاشتباكات من المدنيين إلى 524 منذ 15 نيسان الماضي.

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وقالت النقابة الطبية مساء الخميس، في بيان على موقعها عبر "فيسبوك"، إن "عدد الوفيات بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات (بين الجيش والدعم السريع) ارتفعت إلى 524 حالة وفاة، و2872 حالة إصابة".



وأضاف البيان أن "الاشتباكات لا زالت جارية بين القوات المسلحة والدعم السريع وأسفرت عن مزيد من الضحايا يجري حصرهم".



وذكرت أنه "يوجد العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر، ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد".



وأفادت نقابة أطبــاء الســـودان في بيان آخر الخميس، أن 67 بالمئة من المستشفيات في مناطق الاشتباكات متوقفة عن الخدمة.