الجمعة 12-05-2023
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الجمعة، 12-05-2023 12:13 م

منظمة التعاون الإسلامي ترحب بالتوقيع على إعلان جدة

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الوكيل الاخباري - رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالتوقيع على إعلان جدة بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان .

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وأعرب الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه عن أمله في أن يشكل هذا الإعلان خطوة هامة نحو إنهاء النزاع المسلح في السودان بصورة نهائية وتعزيز الأمن والسلام والاستقرار، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية(واس) اليوم الجمعة.


وأشاد الأمين العام بجهود المساعي الحميدة الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية في التوصل لهذا الإعلان، مؤكداً أهمية التزام الأطراف الموقعة ببنوده لضمان وصول المساعدات الإنسانية والصحية للمتضررين من الأوضاع الإنسانية الصعبة الراهنة في السودان.


 




 

 


 

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