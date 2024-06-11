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الوكيل الاخباري
 

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دولة عربية الأولى عالمياً في عدد وفيات حوادث المرور

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الثلاثاء، 11-06-2024 02:33 م

دولة عربية الأولى عالمياً في عدد وفيات حوادث المرور

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الوكيل الإخباري- أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن البلاد تحتل المرتبة الأولى عالميًا في نسبة وفيات حوادث المرور، بناءً على التصنيف الدولي للسلامة المرورية.

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وتشير الإحصائيات إلى أن معدل الوفيات في ليبيا وصل إلى 73 وفاة لكل 100 ألف نسمة، مقارنة بالمعيار العالمي الذي يبلغ 20 وفاة لكل 100 ألف نسمة فقط.


ويسلط هذا الرقم الصادم الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها ليبيا في مجال السلامة المرورية، ويعزى هذا الارتفاع المقلق في معدل الوفيات إلى عدة عوامل، منها تدهور البنية التحتية للطرق، والافتقار إلى صيانة المركبات، وضعف تطبيق قوانين المرور.

 

 




 

 


 

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